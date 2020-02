Avellino. Dice di avere il coronavirus e fugge dal Pronto Soccorso

Una donna si è presentata all’alba, intorno alle 5, all’accettazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, sospettando di avere il coronavirus ed affermando di essere di ritorno da Brescia. In pochi minuti ha creato l’allarme tra le persone preseti in sala d’attesa, per poi fuggire.

La 39enne di Cercola, in provincia di Napoli, che soffre di disturbi psichici, è stata ritrovata a Mercato San Severino dagli agenti della questura di Avellino. E’ stata convinta, perché presentava comunque sintomi influenzali lievi, come febbre e tosse, a sottoporsi al tampone per accertare la presenza del Coronavirus, ma l’esame è risultato negativo.