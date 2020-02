Autobus di salernitani in quarantena: provenivano da un viaggio in Veneto

E’ scattata la quarantena per una trentina di salernitani che viaggiavano a bordo di un autobus proveniente dal Veneto. I viaggiatori, che hanno partecipato ad una gita ed hanno visitato Venezia sono residenti a Salerno, Battipaglia, Montecorvino Rovella, Eboli ed Olevano Sul Tusciano.

I sindaci di Battipaglia, Cecilia Francese e di Olevano Sul Tusciano, Michele Volzone, hanno deciso di sottoporre i passeggeri residenti a Battipaglia ed Olevano Sul Tusciano ad un periodo di due settimane di quarantena. Il pullman è partito da Viareggio e nelle prossime ore giungerà nella Piana del Sele. L’organizzatore della gita rassicura che stanno tutti bene e non infetti da coronavirus, ma si sa, in certi casi la prevenzione non è mai troppa.