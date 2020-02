ASD Sorrento. I rossoneri vogliono rialzarsi contro il Casarano: “Non abbiamo paura”

La voglia di tornare alla vittoria, già nella sfida di cartello con il Casarano, in casa Sorrento è tanta. Lo conferma uno dei perni della squadra di Enzo Maiuri, Roberto De Rosa: “Sappiamo dove abbiamo sbagliato nelle ultime sfide e ci stiamo ritrovando. Stiamo lavorando con impegno per cercare di tornare a conquistare i tre punti. Mancherà il giovane Cesarano per infortunio: peccato perché stava facendo bene”.

IL CASARANO: “Ha una rosa di tutto rispetto. Li aspetteremo e cercheremo il risultato pieno. Non abbiamo paura: vogliamo rifarci e tornare al risultato pieno”.

LE INSIDIE: “I leccesi hanno giocatori di spessore e puntano all’alta classifica. Dovremo stare attenti ad ogni dettaglio e giocare come sempre”.

LA GARA: “Servirà massima calma e consapevolezza che mai nessuno ci ha messo sotto. Dovremo giocare in modo molto tranquillo”.

IL CAMPIONATO: “Si sapeva fosse stato tosto. Ci sono squadre come Taranto, Casarano e Cerignola che non sono esplose ma che hanno calciatori che meritano. Per quanto riguarda la zona bassa le compagini sono tutte li. Non ci sono gare facili. Il Sorrento sta facendo un gran campionato”.

Alessio Petralla