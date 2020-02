Aquara. Un bambino di soli 2 anni si versa delle gocce di colla Attak in un occhio, tanta paura ma i medici evitano danni permanenti

Aquara. Nella tarda mattinata di oggi nel paese del Cilento si sono vissuti attimi di paura per un bambino di soli 2 anni. Il piccolo, mentre giocava con un tubetto di colla Attak, si è versato alcune gocce del potente liquido in un occhio. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118 ed un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum è giunta presso l’abitazione. Il bambino è stato trasportato urgentemente presso l’ospedale di Eboli dove è stato affidato alle cure dei medici del reparto di Oculistica che gli hanno prestato tutte le cure necessarie e sono riusciti ad evitare danni seri all’occhio. Il piccolo sta meglio e le sue condizioni non destano preoccupazioni, al punto da permetterne le dimissioni ed il rientro a casa.