Anastasio a Sanremo “Festival bellissimo, sono contento del mio pezzo che è di impatto, non mi interessa la classifica” Il testo di Rosso di Rabbia

“Rabbia? È quello che ho provato dopo X Factor“. Lo ha affermato Anastasio in conferenza stampa, all’indomani della quarta serata del Festival di Sanremo 2020.

Sanremo 2020: Anastasio in conferenza stampa

“Bugo e Morgan? Ci sono rimasto di sasso. Ne so quanto voi, non mi sento di commentare la vicenda.

Rosso di Rabbia

È un discorso intorno alla rabbia. Cosa mi fa arrabbiare? Banalmente le ingiustizie.

Non mi interessa essere a metà della classifica. Credo di aver portato un pezzo di impatto, forse non chiarissimo come altri miei pezzi, ma ne sono molto soddisfatto.

Il bel canto da solo non basta. All’estero visti come le migliori ugole del mondo, ma in Italia non lo sentiamo. All’estero Il Volo sono famosissimi, ma in Italia questo tipo di musica è surclassata da rapper che non cantano. Non sono mai stato un telespettatore del festival.

Esibizione al festival

“Il mio l’ho fatto, credo di essere arrivato alla gente. Non mi interessa la classifica, credo di aver portato pezzo di impatto. ne sono molto soddisfatto.

Ho provato rabbia dopo X-Factor. La mia canzone ‘La fine del mondo’ è intima, mi rappresenta. Passava in tutte le radio, era cantata da tutti, senza capirne davvero il senso.

Chi è qui a Sanremo lo fa perché lo vuole fare. Sfatiamo il mito che è obbligato delle case discografiche.

Come definirei questo Sanremo? Un successo. Mi piace la direzione artistica e la conduzione.

“Rosso di rabbia” parla del tema della rabbia disinnescata, perché viene spettacolarizzata. Per me la rabbia è una maschera di una certa tristezza. Il mio momento di rabbia è stato l’adolescenza. Unica cosa che ho ricavato dalla mia rabbia sono le mie canzoni. Credo che la rabbia sia un sentimento negativo.

Il mio album? Ho voluto scriverlo. Ci sono tante sonorità.

Scrittura delle canzoni

Mi metto la base in cuffia e aspetto che arrivi il primo verso della canzone, funziona da innesco poi viene tutto da sè. Ci sono tante sfaccettature. Difficilmente torno indietro sui miei versi. L’abbandono alla musica è un grande lusso che ci regala questa forma d’arte. A me capita molto con la musica strumentale. Per me però il rap non è musica di abbandono, ma riflessiva, di concentrazione”.

Il TESTO DI ROSSO DI RABBIA

E voi volete sapere dei miei fantasmi

C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi

E fino al sole voglio sollevarmi

Ma non so levarmi sta melma di dosso

Io vorrei farlo e non posso

Non è roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato

Come ti senti?

Disinnescato

Ma dimmi come posso io

Che sono una bomba a orologeria

Sentire fermarsi quel ticchettio

Se muore la minaccia, muore pure la magia

E non conviene mica

Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica

Aspetto sto momento da un’intera vita

Sono nato per esplodere

Comincia a correre

Se non sento la paura, cosa vuoi che dica?

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Non l’avresti detto tu

Che questo attentato sarebbe fallito

Soffocato dagli scrosci degli applausi

Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video

Ma ciò che mi rattrista è il terrorista

Esposto al pubblico ludibrio

La sua bomba era una farsa dal principio

Amico, non ti invidio

Dispiace, ma è la prassi

Il sabotatore sai che deve sabotarsi

E allora, allora giù le mani

La condanna è la mia

Nessuno di voi umani può portarmela via

Voi scrocconi di emozioni

Sempre in cerca di attenzioni

Prosciugate le canzoni della loro magia

Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto

Ma se davvero hai capito cos’ho detto

Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

