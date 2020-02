Questa sera inizia il tanto atteso Festival di Sanremo che ogni anno riunisce gli italiani davanti alla tv per ascoltare le canzoni proposte e fare il tifo per i propri artisti preferiti. E quest’anno la penisola sorrentina sosterrà un suo giovane rappresentante, il 22enne Anastasio, vincitore della 12esima edizione di X Factor. Il rapper-poeta (come è stato definito) è nato a Meta ed è l’unico napoletano in gara per questa edizione del Festival della canzone italiana. Anastasio è dato tra i favoriti sia dai critici che dai bookmaker. Porterà sul palco dell’Ariston il branco “Rosso di Rabbia” che anticipa il suo album “Atto Zero” in uscita il 7 febbraio. Anastasio è profondamente legato alla sua Meta ed in una recente intervista ha dichiarato: “La cosa più importante che mi ha dato Meta è stato l’essere musicalmente isolato. Ogni mio ascolto l’ho scoperto da me, senza alcuna influenza. E così nella scrittura, ogni pezzo lo scrivevo per me. Nonostante questo ho vissuto l’idillio di una provincia meravigliosa. Lontana dalla città. Meta mi ha dato il senso di libertà e il mare”.

Ma Anastasio ha sempre frequentato anche Piano di Sorrento ed è proprio da questa città che arrivano per lui degli auguri speciali, che potrete ascoltare nei video allegati all’articolo. Ed anche noi di Positanonews seguiremo Anastasio in questa sua nuova ed importante avventura e faremo il tifo per lui affinché con la sua arte porti in alto il nome della penisola sorrentina.