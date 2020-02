ANAS. Risanamento strutturale i ponti e viadotti, stipulato contratto relativo al settimo lotto

ANAS: RISANAMENTO STRUTTURALE DI PONTI E VIADOTTI. STIPULATO IL CONTRATTO RELATIVO AL SETTIMO LOTTO

l’appalto è suddiviso in otto lotti, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro sull’intero territorio nazionale

il settimo lotto riguarda il Lazio, la Campania e la Basilicata

Roma, 24 febbraio 2020 – Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato con l’aggiudicatario “A.T.I. Fortuna” il contratto relativo al settimo lotto per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d’arte (ponti e viadotti) sulle strade statali gestite da Anas nel Lazio, in Campania ed in Basilicata, del valore complessivo di 10 milioni di euro.

L’iter per l’affidamento è stato attivato mediante la procedura di Accordo Quadro, della durata di tre anni, che consente l’esecuzione dei lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, con un risparmio di tempo e maggiore efficienza.

L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.