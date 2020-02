Amaro pomeriggio per la Juve Stabia che perde in casa del Cittadella.

In campo oggi la Juve Stabia in maglia bianca, in una giornata davvero storta per le Vespe che hanno perso in casa del Cittadella per 3-0, senza mai aver veramente giocato. La prima e forse unica azione per gli stabiese è stato un tiro di Bifulco di poco al lato della traversa. Da quel momento in poi i padroni di casa hanno dominato e si sono portati in vantaggio grazie ad un rigore per fallo di mano di Tonucci, splendidamente tirato da Iori al 16′. Il giocatore va verso la panchina ad abbracciare il figlio e, con lui, i compagni al seguito. Tantissime azioni sempre per il Cittadella che più volte sfiora il raddoppio. Anche nella ripresa, nonostante i cambi di mister Caserta, che prova a mettere in campo forze fresche, la situazione non cambia, anzi Troest perde il contrasto con Diaw, che mette un buon pallone in area, liscio di Tonucci e Proia non da scampo a Provedel, mettendo a segno il 2-0. A chiudere definitivamente i conti è nuovamente Iori che, a venti minuti dal triplice fischio mette al coperto il risultato, regalando tre punti d’oro al Cittadella. La Juve Stabia, invece, in attesa delle partite della domenica, resta a +4 sulla zona play-out ma Cremonese, Venezia, Pisa e Ascoli hanno una partita in meno rispetto agli uomini di Caserta.