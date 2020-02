Amalfi. Viola il divieto di avvicinamento: arrestato 39enne

Viola il divieto di avvicinamento: arrestato 39enne

I Carabinieri dell Compagnia di Amalfi nella giornata di ieri hanno arrestato un 39enne, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, per aver violato il provvedimento a cui era sottoposto. In particolare l’uomo, già denunciato dalla ragazza alcuni mesi fa, ha persistito nella sua condotta “persecutoria”, violando di fatto le restrizione che il Giudice gli aveva dato. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, ed ha visto intervenire proprio la pattuglia in turno dell’Arma, che ha relazionato a riguardo. Vista la situazione, e la delicatezza della vicenda in essere, trattata dall’A.G. con la procedura del cd. “Codice rosso”, il GIP del Tribunale di Salerno ha deciso di revocare la misura in atto ed ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto, che è così stato condotto presso la casa circondariale di Salerno Fuorni.