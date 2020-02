Amalfi. Il ricordo di Andrea Cataldi del preside Maiorino

Amalfi. Il ricordo di Andrea Cataldi del preside della scuola media “G. Sasso” di Amalfi Andrea Maiorino, del quale la famiglia ha annunciato la scomparsa. Su Facebook l’uomo ha scritto:

“Voglio salutare con affetto e gratitudine un grande uomo che ha seguito me e, per anni, tante generazioni di alunni amalfitani nella loro prima formazione scolastica e umana, La sua preparazione culturale, educazione, rispetto, eleganza, precisione e familiarità, sono state componenti di un unico grande modello di vita scolastica che ho recepito e fatto mio e che tuttora ho posto come Stella Polare della mia professione. La ringrazio di cuore, avrà sempre la mia stima e la mia riconoscenza, caro preside Maiorino”.