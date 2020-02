Amalfi piange la scomparsa di Beniamina Criscuolo (Mina), vedova Pisani

Amalfi in lutto per la scomparsa di Beniamina Criscuolo (Mina), vedova Pisani. A darne il doloroso annuncio i figli Antonio e Maria Teresa, la sorella, la nuora Antonella, il genero Francesco, i cognati, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la salita al Cielo. La salma, proveniente dall’Ospedale di Salerno, giungerà nella Cattedrale di Amalfi domani venerdì 21 febbraio alle ore 16.00 per la celebrazione del rito esequiale. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.