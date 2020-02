Amalfi. Perdita d’acqua in via Mauro Comite sulla Statale per Positano, Gianluca Laudano bombarda di segnalazioni al Comune. Candidato sindaco? O comunque in qualche lista. E’ quello che si chiedono in molti. Laudano sta facendo un grande, e puntuale, lavoro di segnalazioni su problematiche che riguardano la capitale della Costiera amalfitana. L’ultima oggi pomeriggio sulle perdite d’acqua nei pressi dell’ Hotel Santa Caterina, sulla S.S. 163, verso la strada che porta a Praiano e Positano , prima del bivio per Agerola. Una strada dove , stando alle intenzioni dell’amministrazione Milano, questi problemi si sarebbero dovuti risolvere.

«Oramai questo tratto di strada è sempre bagnato, con grave rischio di incolumità per i motociclisti. Cosa si aspetta ad intervenire?», ha scritto accanto a una fotografia. Come mai le perdite rimangono lì per mesi, vedi Museo Carta, vedi Marina Riviera. A giorni pubblicherò foto di una perdita che in Ferriera ha provocato cadute di macere. È normale tutto questo, cari amministratori? A casa vostra se c’è una perdita usate lo stesso metodo?»

Laudano si sta dimostrando una persona molta attenta al paese, difficile pensare che non possa candidarsi