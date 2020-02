Amalfi perde la Sig.ra Maria Colavolpe sorella di don Luigi: parroco di Pontone in lutto

Costiera amalfitana. La città di Amalfi perde la Sig.ra Maria Colavolpe, vedova Via. Maria lascia le figlie Rachele, Carmela e Antonella, i fratelli Franco e don Luigi, oltre ai generi, i nipoti ed i parenti.

Il parroco di Pontone, don Luigi Colavolpe, perde la sua cara sorella. Pastore, amico, confessore, formatore, scrittore, innumerevoli aggettivi per descrivere una splendida persona come Don Luigi, al quale porgiamo le nostre sincere condoglianze per la dolorosa perdita.

I funerali saranno oggi, domenica 9 febbraio a Crotone.

La redazione di Positanonews partecipa con affetto al ricordo della Sig.ra Maria.