Amalfi. Oronzo Montagna prende il posto di Antonino Giannetto alla guida della Capitaneria di Porto

Amalfi. Antonino Giannetto, Primo Luogotenente della Capitaneria di Porto della città della costiera, dopo cinque anni di attività, lascia il Comando del locale ufficio marittimo nelle mani del Primo Luogotenente Oronzo Montagna, che inizierà la sua attività il prossimo 24 febbraio. Il messinese Giannetto saluta Amalfi per andare a ricoprire l’incarico di Capo Nucleo Didattico e di Formazione per i corsi dei Sottufficiali e Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Reparto Supporto Navale – Centro di Formazione specialistica VTMIS. Giannetto si è dichiarato dispiaciuto nel lasciare la città della costiera amalfitana assicurando che continuerà a conservare un bellissimo ricordo di Amalfi e dei suoi abitanti, sempre accoglienti e gentili con lui e la sua famiglia. Nel congedarsi ha voluto ringraziare tutto il personale che lo affiancato egregiamente in questi cinque anni, le Forze dell’Ordine, tutte le Pubbliche Amministrazioni della Costiera Amalfitana, le Autorità religiose e tutti gli amalfitani. E, come ad ogni fine di percorso, ha voluto fare un bilancio di questi anni trascorsi ad Amalfi sottolineando come, grazie all’opera di prevenzione da lui fortemente voluta, siano diminuiti gli incidenti in mare. Un dato sicuramente molto importante.

La sua attività, come detto, verrò portata avanti dal Primo Luogotenente Oronzo Montagna, di origini leccesi e proveniente dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, città dove al momento vivono sua moglie ed i suoi due figli, che spera possano raggiungerlo presto. Montagna ha molto a cuore la fratellanza tra gli uomini che supera il colore della pelle e la provenienza, grazie alla lunga esperienza sulle motovedette anche nelle missioni a Lampedusa. Sensibile anche al tema della salvaguardia ambientale e della protezione delle coste. Ha scelto il Comando della Capitaneria di Amalfi perché, come da lui stesso dichiarato, si è innamorato di questo angolo di paradiso. Ha sottolineato come il suo impegno principale sarà quello della tutela del territorio con l’impegno a far rispettare le leggi del mare, portando avanti il lavoro egregiamente svolto dal suo predecessore.

Ad Antonino Giannetto ed Oronzo Montagna la redazione di Positanonews augura buon lavoro nelle rispettive nuove destinazioni.