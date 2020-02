“Amalfi Mobilità”. Indetti due bandi come manutentore e amministrativo contabile

La società in house Amalfi Mobilità, sono stati indetti due bandi di concorso, entrambi con scadenza di domanda datata per il 13/03/2020 alle ore 12.00, per le seguenti figure:

Bando di Concordo pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di manutentore (operaio) livello 6 a tempo pieno e indeterminato Bando di concorso pubblico per tutoli ed esami per la copertura di n.1 posto di amministrativo contabile (impiegato) livello 5 a tempo pieno e indeterminato

Di seguito i link scaricabili dei bandi.

bando amalfi 2 bando amalfi 1