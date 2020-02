Amalfi in lutto per Giuseppina De Riso, vedova Cuomo

Oggi la città di Amalfi è addolorata per la scomparsa di Giuseppina De Riso. A dare il triste annuncio sono: i figli Salvatore, Michele e Teresa, le sorelle e il fratello, il genero e le nuore, i cognati e le cognate, i nipoti, i piccoli pronipoti e parenti tutti.

I funerali della cara Giuseppina saranno celebrati Martedì 4 Febbraio alle ore 9.30 muovendo dalla casa dell’Estinta in via Sal. Pontone per la Cattedrale.