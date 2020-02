Amalfi in lutto per Andrea Maiorino, preside della scuola media “Sasso”

Costiera amalfitana. La città di Amalfi perde Andrea Maiorino dopo un’intera vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, ovvero la scuola. Andrea, infatti, è stato preside della scuola media “G. Sasso” ad Amalfi ed ora tutta la sua famiglia ne annuncia la scomparsa, nel dolore della moglie, le tre figlie ed il genero, la sorella, il fratello, nipoti e pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali partiranno dalla dimora di Andrea domani, mercoledì 12 febbraio alle ore 10:00, in direzione della cattedrale di Amalfi dove sarà celebrato il rito funebre alle ore 10:30 presso la cattedrale di Amalfi.

La redazione di Positanonews non può far altro che stringersi in cordoglio attorno alla famiglia addolorata per la perdita di Andrea.