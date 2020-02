Amalfi. Tantissimi i presenti al funerale del maresciallo Francesco Perrelli, il carabiniere che si è dovuto arrendere ad un terribile male.

Perrelli aveva lavorato anche in Calabria, mentre come l’ultimo incarico ricoperto era al decimo Reggimento Carabinieri Campania di Napoli-Secondigliano. Una persona buona, stimata e apprezzata per la sua umanità e professionalità.

Ha lasciato la mamma Carla, la moglie e le due figlie.

Di seguito le immagini del funerale che si è tenuto alla Cattedrale di Amalfi poco fa. Tantissime, come detto, le persone che gli hanno voluto rendere omaggio.