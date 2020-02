Amalfi. Lavoratori in nero in albergo di lusso, intervento carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, unitamente a personale del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni cantieri aperti, dato il periodo di ristrutturazioni in corso su tutta la Costiera in vista della prossima stagione estiva: in quest’ottica sono state verificare le attività in corso presso una nota struttura alberghiera di lusso fuori Amalfi, dove sono in atto importanti lavori di rifacimento della struttura ed ammodernamento. Nello specifico sono state controllate le ditte autorizzate a lavorare, i permessi, la salubrità degli ambienti ed i lavoratori regolari: qui è scattata la sorpresa, perché accedendo al cantiere, ed ispezionando i vari livelli, gli uomini dell’Arma hanno “scovato” ben quattro persone che stavano lavorando “in nero” e che durante gli accertamenti delle forze di polizia si erano letteralmente nascoste in anfratti e cunicoli dell’hotel. Uno di essi ha anche pensato bene di fornire generalità false, ma dai controlli incrociati con le banche dati è emerso che in realtà l’uomo aveva fornito un nome diverso dal suo, motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Salerno. Alle ditte appaltanti i lavori, invece, sono state comminate numerose sanzioni, alcune delle quali già regolarizzate in loco per evitare il blocco del cantiere, mentre per i lavoratori in nero sono scattate multe salate per un complessivo di 15mila euro.