Amalfi: la Tommaso d’Amalfi attacca la SIAE

Dopo aver eseguito con successo l’opera teatrale di Eduardo De Filippo “Non ti pago” che ha fatto registrare il TUTTO ESAURITO in tutte le date in cui è andata in scena, il responsabile del gruppo Riccardo Buonsostegni ringrazia i presenti e descrive i sacrifici effettuati dai componenti della compagnia. Dopo aver parlato dell’impegno gravoso che ci vuole per portare in scena un’opera simile, il rappresentante della più vecchia compagnia teatrale amalfitana attacca la SIAE per le tariffe alte e per il mancato rispetto da parte della società che tutela i diritti d’autore di un manoscritto autografato di Eduardo indirizzato proprio alla “Tommaso d’Amalfi”, attraverso il quale avrebbe autorizzato la compagnia ad eseguire le sue opere senza pagamento dei diritti. Secondo i responsabili del gruppo, si tratta di una palese violazione della volontà dell’autore.