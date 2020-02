Amalfi. La Regata 2020 si sposta a Pisa per le elezioni comunali? Si vedranno tutti il 28 febbraio a Venezia con il Comitato Nazionale R.A.R.M.I. ora presieduto da Amalfi che con Venezia Genova e Pisa dovranno organizzare la manifestazione che si dovrebbe svolgere domenica 7 giugno, forse lo stesso giorno delle elezioni comunali, o una settimana dopo le stesse. Questo potrebbe far spostare la regata a Pisa? Al momento il sindaco Daniele Milano dice che non dovrebbero esserci problemi, ma sicuramente i politici saranno in tutte altre vicende affaccendati…