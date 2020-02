Amalfi. La battaglia contro il cancro di Andrea Rossi da risultati “Chiedetemi se sono contento” . Andrea Rossi da Luino, in provincia di Varese in Lombardia, originario di Amalfi per parte dei genitori , per combattere il cancro ha attivato una raccolta fondi su Gofundme.com per 107.257 che gli hanno permesso di andare allo Sheba Medical Center in Israele per curarsi in una maniera sperimentale , asportando i tumori, riproducendoli creando poi dei vaccini che contrastano l’avanzamento della malattia.

Noi di Positanonews rilanciammo in tutta la Costiera amalfitana l’appello a raccogliere i fondi ( CLICCA QUI )

Ebbene i risultati si vedono e da qui il suo post

Grato a tutti gli amici della Costiera che l’hanno aiutato, A

Ciao a tutti Amici e Amiche!

Ho appena terminato la visita con l’oncologo dopo la PET fatta ieri ed è con molta felicità che posso finalmente comunicare che l’estensione del tumore si è notevolmente ridotta, la PET è pulita e che il restante sta lentamente scomparendo!

La terapia comunque continuerà attraverso delle infiltrazioni presso il nucleo più attivo rispetto al resto da svolgersi una volta a settimana.

E ora.. CHIEDETEMI SE SONO CONTENTO!😍

Grazie di cuore per tutto il sostegno, senza di voi non sarei mai arrivato a questo punto!

Un abbraccio,

Andrea Rossi

P.S. Stavolta stiamo vincendo anche per te! 👼🏻C.