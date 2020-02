Amalfi. Domani interruzioni temporanee della circolazione fino a venerdì: ecco dove

Interruzioni temporanee della circolazione nel centro storico di Amalfi per lavori giovedì 27 febbraio 2020

Interruzioni temporanee della circolazione nel centro storico di Amalfi sono programmate per giovedì 27 febbraio 2020 per lavori di manutenzione di E-distribuzione.

In particolare, sono previste fasce di chiusura al transito di 1 ora e 30 minuti della strada che percorre il centro cittadino, intervallate da fasce di apertura di 30 minuti, a partire dalle ore 16:00 e sino alle 01:30 di venerdì 28 febbraio.

Il centro storico, dall’ingresso di Via Mansone e sino al semaforo di Piazza Spirito Santo, sarà pertanto chiuso al transito dalle 16:00 alle 17:30, dalle 18:00 alle 19:30, dalle 20:00 alle 21:30, dalle 22:00 alle 23:30 e dalle 00:00 alle 01:30.

La misura si rende necessaria per garantire condizioni di sicurezza per le lavorazioni di manutenzione agli impianti di E-distribuzione collocati nel sottosuolo in via Pietro Capuano, tra salita degli Orafi e vico Bonelli.

Per tale motivo, il servizio pomeridiano di trasporto interno di Amalfi Mobilità verrà sospeso: resta confermato il servizio mattutino nel centro storico e quello notturno verso le frazioni.

In concomitanza con le programmate interruzioni, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi di manutenzione alla pavimentazione della strada del centro storico.