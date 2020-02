Amalfi. Dal 22 al 25 febbraio gli appuntamenti per il Carnevale a misura di bambino

Amalfi. Il Carnevale a misura di bambino. Gonfiabili in piazza Municipio, la sfilata delle mascherine con i gruppi del Carnevale di Maiori e party nel parco la Pineta. Ecco il programma.

Il “Carnevale Amalfitano” è come da consuetudine a misura di bambino. L’amministrazione comunale ha dato vita ad un programma interamente dedicato ai più piccoli, per i quali dal 22 al 25 febbraio si susseguono gli appuntamenti e le occasioni per divertirsi in maschera.

Il 2020 è l’anno della collaborazione con il Gran Carnevale di Maiori, uno dei carnevali storici d’Italia. Lunedì 24 febbraio alle 15.00, la tradizionale Sfilata delle Mascherine e Cartoon Parade di Amalfi vedrà partecipare i gruppi da ballo maioresi. Le formazioni, che solitamente aprono la strada ai carri allegorici in sfilata, danzeranno le loro coreografie nel centro storico di Amalfi, in compagnia delle mascotte di “44 Gatti” e “Il Re Leone”. Una coloratissima sfilata di maschere e ballerini percorrerà il centro storico, partendo da piazza Spirito Santo per arrivare in piazza Duomo, dove avrà luogo l’esibizione dei gruppi di ballo e la premiazione delle mascherine. A cura di #Costieracreativa

Amalfi dedica al suo Carnevale a misura di bambino l’intero week-end che precede il martedì grasso, con un programma messo a punto dall’assessore alla cultura, beni culturali, tradizioni ed eventi Enza Cobalto e dalla consigliera delegata a politiche sociali e dell’infanzia, scuola e istruzione Francesca Gargano.

Sabato 22 febbraio il “Carnevale Amalfitano” comincia con l’apertura del parco giochi gonfiabili in piazza Municipio, un appuntamento immancabile che è tra i preferiti dei piccoli. Sarà fruibile gratuitamente da tutti i bambini fino al 25 febbraio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Sempre il 22 febbraio c’è la prima delle feste in maschera, con “Carnevale… in Parrocchia” presso il salone del centro Marini.

Lunedì 24 febbraio come già detto alle 15.00 c’è la Sfilata delle Mascherine e Cartoon Parade, che alle 17.00 sarà seguita dal Carnival Party al parco La Pineta. Lo spazio restituito alla città dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano, ancora una volta diventa contenitore di eventi pensati appositamente per i bambini. A cura di #Costieracreativa, il Carnival Party sarà occasione per balli, giochi, attività ludiche ma anche per i laboratori artistici e creativi che ad Amalfi accompagnano sempre gli eventi dedicati ai più piccoli.

La chiusura del “Carnevale Amalfitano” è prevista per martedì 25 febbraio alle 16.30 al palazzetto dello sport all’Ex Fondo Fusco, con il Gran Carnevale Vettichese. Una festa in maschera con ballo e divertimenti a cura dell’associazione San Michele.