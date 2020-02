Amalfi. Il cordoglio dei colleghi e della Pasticceria italiana per la morte di Alfonso Pepe . Ecco il post su Facebook della Pasticceria Pansa , anche De Riso e tutti i pasticcieri della Costiera amalfitana hanno ricordato questo grande uomo oltre che grande pasticciere, anche noi di Positanonews lo abbiamo conosciuto e apprezzato , siamo sconvolti e dispiaciuti , era davvero un grande

Oggi ti piange la Pasticceria italiana, ti piangono i tuoi tanti ammiratori ormai sparsi in tutto il mondo, ma soprattutto ti piangono i tuoi AMICI. Ed è proprio oggi Alfonso che vogliamo ricordarci i sorrisi delle giornate più belle, tanti momenti vissuti in armonia e complicità. Perché tu prima di essere un grande MAESTRO sei stato soprattutto una bellissima persona, un uomo leale, corretto, pulito, sempre aperto al confronto e alla collaborazione nel nome del territorio. Anche in questi ultimi lunghissimi mesi segnati dalla sofferenza non hai mai smesso di sorridere e di “sentirti vivo” in mezzo a noi. Ed è proprio da quest’ultimo fortissimo esempio che dobbiamo e vogliamo ripartire, i tuoi colleghi, i tuoi amici, NOI, continueremo a portare avanti questo progetto di qualità e territorio al quale tu tenevi tantissimo e per il quale hai speso tante energie e regalato tanto amore.

Ciao Alfonso, scusaci se oggi piangiamo, ma grazie per tutti i sorrisi che ci hai saputo regalare ❤️