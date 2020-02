Amalfi. Ansia per due giovani di Afragola dispersi da ieri sera nel Vallone delle Ferriere. Elicottero e cani per ricercarli

Amalfi ( Salerno ) . Ansia per due giovani di Afragola dispersi da ieri sera nel Vallone delle Ferriere. Elicottero e cani per ricercarli . Dopo l’allarme lanciato ieri sera dopo le 18 dal cellullare di Casillo, che ha fatto individuare l’area e il titolare del cellulare, poi nessuna traccia, non si è saputo nulla della coppia della provincia di Napoli, poco più che trentenni, dispersi nei sentieri che vanno da Scala il paese dirimpettaio di Ravello verso Agerola nel Vallone delle Ferriere che si affaccia su Amalfi .

Tutta la notte impegnati i volontari della Millenium Costa d’Amalfi e il CNSAS (Servizio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) della Campania che sono stati a far ricerche fino alle due di notte nei sentieri . Sul posto è arrivato un elicottero dei carabinieri e l’unità Cinofila di Sarno.