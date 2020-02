Amalfi, alberi di limone col “mal secco” tagliati dai contadini: proprietario non ci sta e il caso finisce in tribunale

Una vicenda particolare ma che rende ancora più chiara l’importanza di un prodotto tipico della Costiera Amalfitana. Ad Amalfi, il proprietario di un terreno ha deciso di fare causa ai contadini che lo gestivano precedentemente perché avrebbero tagliato alcuni alberi di limone senza chiedere il permesso. La cosa non è andata giù al titolare del terreno che ha deciso di procedere per vie legali e ora la vicenda è finita in tribunale.

Stando a quanto siamo riusciti a sapere, i contadini avrebbero tagliato gli alberi perché affetti da “mal secco”. Di cosa si tratta? Si tratta di una malattia fungina che attacca solitamente limoni, cedri e bergamotti; questa si propaga attraverso i conidi che penetrano attraverso le ferite, solitamente nel periodo che va da ottobre a febbraio in concomitanza di periodi umidi e piovosi. Il fungo si insedia nei vasi legnosi provocando la caratteristica sindrome delle tracheomicosi. La pianta comincia ad avvizzirsi e a defogliarsi nelle parti apicali.

Le piante progressivamente deperiscono. In alcuni casi si può avere un decorso fulminante con la morte della pianta in breve tempo.

Stando a quanto dichiarato dagli stessi contadini, il taglio sarebbe stato effettuato soltanto in seguito alla perizia di un agronomo che avrebbe confermato la presenza del fungo.