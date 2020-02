Amalfi, 670mila euro per lavori di manutenzione straordinaria

Lavori di manutenzione straordinaria sono previsti sul territorio comunale di Amalfi. Il settore lavori pubblici dell’Ente nella giornata di ieri ha emesso una sequela di determine a contrarre, per una cifra totale complessiva che verte intorno ai 670mila euro. I progetti in questione riguardano la sistemazione delle vie pedonali, al cimitero di Vettica e all’ex edificio scolastico di Tovere.

Riguardo alla manutenzione dei vie pedonali, interventi di ripristino della pavimentazione, dei parapetti e ove occorre, alle macere, sono previsti in Via Lama Paletta, Via Paolella e Via Petigno del Cigno, in località Tovere (ammontare complessivo 46.552,20 €), Via Sopramare in località Cieco (con pulizia del canalone, ammontare complessivo di 132.897,55 €), in Via S.M. delle Signore-Salita Capo, Via Salita dei Patroni, Via Porta dello Spedale e Via P. Comite-Salita Scario (spesa complessiva 97.298,62 €), via Maestra dei Villaggi e via Salita dello Spina (109.653,81 €) e in via Grotte di Palavena, via Salita Pastena e via Gaudi (121.979,11 €).

La manutenzione straordinaria al Cimitero di Vettica, in località Lone, prevede l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza di alcune aree del complesso cimiteriale ubicato in Via Pimenio Vescovo, riguardanti l’area d’ingresso e le piazzole interne, in modo da eliminare le insidie per i cittadini che lo frequentano (ammontare complessivo 50.184,75 €). L’ex scuola di Tovere, che attualmente ospita un centro culturale e di aggregazione, sarà sottoposto a opere messa in sicurezza dei luoghi, per lo sfondellamento dei solai di copertura del piano terra e del primo piano (116.354,49 €).