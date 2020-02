Altra soddisfazione per la ravellese Elena Amalfitano: la giovane manager è su Capital

Un’altra immensa soddisfazione per la giovane manager originaria di Ravello, Elena Amalfitano. Questa è stata citata dal prestigioso quotidiano che si occupa di finanza ed economia “Capital”, figurando tra i manager emergenti italiani migliori.

Laureata in Scienze statistiche alla Sapienza di Roma, ha lavorato prima come senior consultant in Deloitte Consulting ed è successivamente entrata in Octo Telematics dove oggi è team leader della funzione voice of the costumer & quality analisys. La branca particolare del suo lavoro consiste nel monitorare la voce del cliente definendo i piani di azione per il close the loop. Come si legge nella rivista, tra le caratteristiche peculiari di Elena troviamo la resilienza, la creatività e il pragmatismo.

Soltanto alcuni giorni fa a Roma, Elena era stata tra le premiate come Giovane Manager 2019, il contest lanciato dal Gruppo Giovani di Federmanager che vuole valorizzare le eccellenze professionali under 44. L’iniziativa era giunta alla sua terza edizione ed era stata realizzata in collaborazione con Hays Italia, primaria società di executive search, che offre supporto nelle fasi di selezione dei manager candidati al premio.