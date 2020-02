Allievi di una scuola di danza di Sant’Agnello di recente si sono recati in Lombardia, il sindaco Sagristani rassicura: “Non sono stati nella zona rossa”

Sant’Agnello. Gli allievi di una scuola di danza erano stati le settimane scorse in Lombardia per seguire degli stage formativi. La notizia negli ultimi giorni ha cominciato a circolare sui social creando un clima di preoccupazione essendo la regione lombarda sede principale dei focolai del Coronavirus. In merito alla situazione il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook nel quale dichiara: “In riferimento alle notizie che nei giorni scorsi sono circolate sui social è giusto precisare, per giusta informazione e per evitare inutili allarmismi, che ho provveduto a contattare personalmente il direttore artistico della scuola di danza di Sant Agnello i cui allievi sono stati impegnati le settimane scorse in stage formativi in Lombardia e a rassicurarmi che gli stessi non sono stati in nessuno dei comuni inseriti nella zona rossa e nelle zone colpite nell’emergenza coronavirus! Seguiamo con attenzione e responsabilità questo momento particolare e invitiamo tutti a non farsi prendere da eccessivi allarmismi mettendo in pratica i comportamenti suggeriti dal ministero della salute!”