Allerta Meteo e Coronavirus, domani scuole chiuse a Napoli e in mezza Campania – Per domani l’annuncio lo ha dato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris

La Protezione civile della #Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 12 di domani 26 febbraio fino alle ore 12 di giovedì 27 per venti forti.

Le scuole, i cimiteri e i parchi pubblici resteranno chiusi per il 26 febbraio.

Contestualmente, ho dato il via ad un programma straordinario di igienizzazione e sanificazione di tutte le scuole pubbliche e private come procedura preventiva con riferimento all’emergenza nazionale del #coronavirus.

Intanto molte scuole in provincia di Napoli e Salerno domani comunque non apriranno, alcuni comuni prudenzialmente, e per disinfettare, le terranno chiuse fino a sabato per poi riaprire il prossimo lunedì 2 marzo .