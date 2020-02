Alla scoperta di Tramonti ed Agerola con “Officina Italia” su Rai Tre

La Costiera Amalfitana, domani, 22 febbraio 2020 alle ore 11.30, sarà la protagonista di “Officina Italia” su Rai Tre, l’appuntamento settimanale del Tgr, per scoprire le bellezze naturali, storiche ed architettoniche della Costa d’Amalfi. Si partirà da Tramonti, con il vicesindaco Vincenzo Savino coadiuvato dall’Associazione Giovani per Tramonti, che parlerà del Sentiero delle 13 Chiese. Proprio l’Associazione Giovani sta rendendo possibile tutto questo da circa sei anni, partendo dalla sistemazione dei sentieri, passando per la loro segnalazione e mappatura dell’intera rete sentieristica. A seguire, nella Chiesa di San Paolo Apostolo, nella frazione di Figlino, che custodisce un magnifico pavimento maiolicato del Settecento, ascrivibile alla scuola dell’artista napoletano Ignazio Chiaiese, Matteo Giordano, Danilo Amato, Alessandro Miccio e Anuar Khabir hanno illustrato gli ultimi trend dell’escursionismo. Infine, sulle Chiancolelle, si è tenuta l’esibizione di “A’ Paranza ro Tramuntan”.

A seguire, ci si è spostati poi ad Agerola, dono sono state illustrate le arrampicate sul Sentiero degli Dei da Direzione Verticale. Savino, il quale ha coordinato le visite, ha detto: “In questo momento storico assistiamo a nuove esigente turistiche. Il turista chiede di vedere cose nuove, di essere guidato alla riscoperta della natura più autentica dei luoghi che visita. Quello a cui stiamo assistendo e che vogliamo soddisfare è un turismo di tipo emozionale, che lasci esperienze indimenticabili nel cuore e nella mente di chi viene in Costiera Amalfitana”.