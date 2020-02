Albano e Romina insieme a Sanremo dopo 25 anni ed è acclamazione La coppia è tornata a cantare insieme soltanto da qualche anno e stasera si sono esibiti con l’acclamazione della folla.

Sulla loro partecipazione alla manifestazione canora più importante in Italia ci sono state varie voci e tanti dubbi, ma poi finalmente è arrivata la conferma da parte del cantante di Cellino San Marco e poi ancora quella di Romina Power. Albano e l’ex moglie, hanno calcato il palco dell’Ariston con alcuni Loro grandi successi e poi con un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato proprio dalla Power.

A quanto pare ci sarebbero state delle incomprensioni per quanto riguarda il cachet della Power, ma poi finalmente si è trovato il giusto punto d’incontro e così i due sono saliti sul palco dell’Ariston per continuare ad emozionare il loro pubblico che da anni li seguono e li amano. Romina, dopo tanta titubanza avrebbe confermato la sua partecipazione al Festival scrivendo sui social: “Non succedeva da 25 anni“.

“Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Albano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’ scritta con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che da il via al nuovo album omonimo.“. Questo l’annuncio ufficiale di Romina.Il 2020 per Albano e Romina è un anno molto particolare, visto che nel mese di luglio avrebbero festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, anche se i due si sono separati da tanti anni ormai solo civilmente.

In realtà entrambi stanno preparando delle sorprese per i loro fan e la conferma sarebbe arrivata per mano di Albano Carrisi. Nonostante Albano e Romina non stiano più insieme da tanti anni il loro amore sembra avere cambiato forma ma non ha mai abbandonato la coppia. In questi anni Albano e Romina hanno sempre vissuto l’uno al fianco sia per amore dei figli che per il fatto di essere tornati a lavorare insieme.