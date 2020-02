Al ritorno dalla Cina in quarantena: anche un cittadino di Massa Lubrense tra di loro

A cominciare è stata l’Australia, sollevando anche un mare di polemiche. La proposta l’ha lanciata lo stesso premier Scott Morrison: spedire i 600 australiani di ritorno da Wuhan, epicentro del coronavirus cinese, sull’isola di Natale, famigerato centro di detenzione per migranti a 2.000 km dal continente.

Con l’allarme ormai globale diffuso direttamente dall’Oms, la misura della quarantena coinvolge tutti i paesi e, naturalmente, anche l’Italia.

Il luogo dove dovrebbero essere posti in quarantena gli italiani provenienti da Wuhan, secondo quanto riportato da TGCom 24, è una caserma situata all’interno della “città militare” della Cecchignola, alla periferia sud di Roma. I tecnici delle amministrazioni coinvolte hanno individuato una struttura nel grande comprensorio militare ed si sta già accertando l’effettiva idoneità allo scopo.

Al ritorno dalla Cina, sembra sia finito anche un cittadino di Massa Lubrense in quarantena. Seguiranno accertamenti sulla vicenda e vi aggiorneremo in merito, al momento è doveroso non creare allarmismo poiché tutto ciò avviene soltanto in misura precauzionale.