Al Menti per la manifestazione “Quando i bambini fanno GOAL…”

Sabato 28 marzo alle 11, al Menti, lo stadio stabiese di una squadra da sempre sensibile alla solidarietà, si giocherà la partita tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Solidarity Soccer Team il cui ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico dell’ospedale San Leonardo di Castellammare. La manifestazione “Quando i bambini fanno GOAL…” prevede, oltre alla presenza delle 2 squadre, anche la partecipazione di famosi rappers e gettonatissimi youtubers tanto amati dai teenagers. Il costo del biglietto è di 2 euro per i distinti e per la tribuna scoperta, 5 euro per la tribuna coperta e 15 euro per la tribuna vip.