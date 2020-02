Ai Caduti di Brema si ferma il Massa Lubrense.

Ai “Caduti di Brema”, presente il Massa Lubrense con a seguito 50 tifosi decisi a sostenere la squadra per consolidare il primo posto in classifica, contro i 500 supporters locali che volevano il bottino pieno dai loro beniamini. Il risultato finale, però, non va al di là dell’1-1 e la partita, senza emozioni fino alle metà del primo tempo, ha una scossa al 35′ con l’espulsione del capitano barrese Bioncolino per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa tengono bene il campo e riescono addirittura a portarsi in vantaggio al 43′ con Esposito e, sul finire del primo tempo, sfiorano anche il raddoppio con Fabio Perna. Nella ripresa entrambe le squadre scendono in campo col coltello fra i denti e più volte l’arbitro è costretto a cacciare i cartellini gialli fin quando, al 60′ Sansone, nel tentativo di anticipare Vanacore, lo travolge e per l’arbitro è rigore. Marino, senza esitazione segna il gol del pareggio. Al fischio finale applausi per entrambe le squadre, la capolista ha superato indenne uno scoglio durissimo ma anche i locali hanno dimostrato di poter dire la loro fino alla fine.