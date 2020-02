Agropoli. Arrestato un medico per maltrattamenti in famiglia: picchiava la convivente davanti ai figli

Accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato lo scorso 6 febbraio un medico di Agropoli, dopo essere stato denunciato dalla vittima. La donna ha raccontato di essere stata più volte vittima di violenze, anche davanti ai figli. Dopo le doverose indagini, l’uomo è finito agli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa da quella in cui conviveva con la donna.