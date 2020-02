Agropoli. Arrestati due pregiudicati locali accusati di estorsione ed usura

Agropoli. Questa mattina i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due pregiudicati locali con l’accusa di estorsione ed usura. Le indagini erano iniziate a seguito di alcune preziose informazioni rese ai Carabinieri da un cittadino relativamente alle minacce subite da una persona di sua conoscenza. Grazie all’attività investigativa le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire il giro di affari illecito gestito dai due agropolesi. Il profitto che i due traevano era considerevole, si parla del triplo rispetto alle somme di denaro che venivano date in prestito e la cui restituzione veniva richiesta utilizzando minacce ed estorsioni. I Carabinieri, durante i controlli, hanno rinvenuto e sequestrato 7.000 euro in contanti, copie di assegni e numerosi appunti scritti a mano e che servivano come rendiconto dei vari crediti. I due agropolesi si trovano ora ristretti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.