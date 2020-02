Agriturismo la Baita San Gregorio Magno

Enogastronautanews di Positanonews in una visita “extra moenia” di gusto dalla Costiera amalfitana . Una vera e propria baita situata nel cuore di San Gregorio Magno (Salerno), un agriturismo che permette di vivere un esperienza unica a contatto con la natura e gli animali, il legame con la terra ed i prodotti biologici saranno la base di un esperienza sensoriale a trecentosessanta gradi.

Menù dinamico che viene elaborato in base alle produzioni di stagione, si possono gustare piatti freschissimi a km0, pasta fresca fatta a mano, prodotti caseari, salumi e vino di propria produzione.

I proprietari Giovanni e Margherita vi accoglieranno e sapranno sicuramente mettervi a proprio agio è come sentirsi a casa, assolutamente un esperienza da provare.

Leopoldo De Luise

Indirizzo: Via Pallaforte 84020 San Gregorio Magno SA

Telefono: 0828.753019 347.5531785