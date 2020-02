Agerola, il sindaco Mascolo sulle Regionali: “Non mi candido, sosterrò Casillo e lavorerò per il territorio”

Il sindaco di Agerola, Luca Mascolo non si candiderà alle prossime elezioni regionali. A ufficializzarlo è lo stesso primo cittadino ai colleghi di Metropolis. “Non sarò candidato al prossimo turno delle Regionali, non tanto e non solo per continuare a lavorare sul territorio, ma perché sono una persona seria e sosterrò Mario Casillo nella sua battaglia elettorale”, ha dichiarato Mascolo.

Ricordiamo che il sindaco di Agerola è uno dei più importanti primi cittadini che rappresenta il PD in Campania, nonché presidente dell’Ente Idrico Campano.

Ecco perché ha voluto dire la sua anche sul ritardo nell’annuncio della scelta del candidato regionale: “Ad oggi nessuno parla dei temi, del lavoro fatto e dei problemi e si sia ancora a cincischiare su un’immagine stereotipata legata ad interpretazioni di stampa e assecondata da supposte basi politiche.

Qualcuno sta volutamente dimenticando che c’è stata un’azione del Governo dal 2015 in Campania che ha recuperato ritardi storici: il Governatore De Luca ha riprogrammato gli interventi in un bilancio in cui gli anni precedenti vi era stata solo un’accelerazione della spesa”.

Insomma, l’appoggio al governatore De Luca sembra incondizionato.

Il sindaco Mascolo afferma anche come sia importante dialogare con il Movimento 5 Stelle: “Si tratta di delusi del centrosinistra con cui dobbiamo tornare a parlare e cercare di convincerli. Sono una parte dell’elettorato con cui dobbiamo dialogare”.

“Ad Agerola abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi anni puntando sulla diffusione del brand e dell’offerta turistica”.