Agerola. Revocato affidamento della mensa scolastica, sigilli al centro cottura fantasma

Agerola ( Napoli) . Offerta ritenuta viziata e sono problemi per la ditta che aveva vinto il bando per la mensa nella cittadina sulla Costiera amalfitana . L’appalto era stato aggiudicata dal Rti Ristorante Lo Scoiattolo – Global Service per le “condizioni migliorative” Ma i controlli per esaminare i locali l’11 febbraio hanno rivelato che nella sede dichiarata in piazza Unità d’ Italia c’era un cantiere in corso con conseguenti sigilli e denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata come riporta oggi Elena Pontoriero su Metropolis. La gara per la refezione scolastica dell’infanzia era partita nel settembre 2019 ed aggiudicata il 4 febbraio 2020 , neanche il tempo di partire e i controlli dell’UOPC 58 con tecnici del Comune e vigili ha accertato l’esistenza di difformità