Agerola, lancio di uova a Campora: danni a diversi veicoli. Si cercano due vandali

Purtroppo capita praticamente ogni periodo di Carnevale, non solo in Campania. Quello del lancio delle uova in direzione di oggetti (in particolare auto) e persone è una stupidissima pratica messa in atto da vandali. La cosa si è verificata anche ad Agerola nella giornata di ieri.

In particolare, nella frazione di Campora, due vandali hanno cominciato a lanciare uova e hanno danneggiato alcune auto. C’è chi, in alcuni gruppi tematici, ha chiesto notizie in merito: pare che già siano in corso le ricerche per trovare i due che giravano col cappuccio. Si stanno analizzando le immagini di videosorveglianza di alcune abitazioni, mentre è scattata una denuncia.

Ricordiamo che, lanciare uova nei confronti di oggetti e/o persone è reato. In particolare, l’ipotesi delittuosa che, in questi casi, viene in rilievo è quella di getto pericoloso. È quanto chiarito a più riprese dalla Cassazione. “Illecito scatta anche nei casi in cui si getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose in grado di imbrattare o molestare persone. E non vi è dubbio che le uova sporchino non solo il viso, ma anche gli indumenti del bersaglio.

Chi lancia uova contro il parabrezza dell’auto altrui o, peggio, dentro l’abitacolo della stessa, contro i sedili, o anche sul terrazzo di una persona risponde del reato.