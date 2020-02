Agerola, ladri in azione a San Lazzaro e Campora: torna incubo furti

Torna nuovamente in auge la questione furti ad Agerola. Una questione che noi di Positanonews abbiamo affrontato diverse volte e che stiamo seguendo ormai da diversi mesi. Dopo un periodo di tregua si ripresentano i furti nella cittadina dei Monti Lattari che si affaccia alla Costiera amalfitana.

La settimana scorsa si sono verificati due furti con scasso: uno nella frazione di Campora, l’altro nella frazione di San Lazzaro. La dinamica è sempre la stessa: i ladri si sono intrufolati negli appartamenti delle vittime, mentre queste non erano in casa, sottraendo soldi e preziosi.

Insomma, una dinamica simile anche a quella dei furti che avvenivano negli scorsi mesi. Come in passato, viene data importanza alla pista che è incentrata sulla questione vicinanza con l’area stabiese-torrese, ma non si esclude qualche complice locale. Stando alle informazioni pervenuteci, pare che la strada interessata non sia controllata da telecamere di videosorveglianza.

Lo scorso anno fece parecchio scalpore il furto perpetrato ai anni di un anziano che venne picchiato violentemente dai ladri.