Agerola. La lettera di Battimelli e Acampora sull’ufficio tecnico

Agerola, Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Antonio Battimelli ed Anna Acampora sull’ufficio tecnico.

“Dopo che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del settore commercio è stato sospeso dal servizio a far data dal 10 gennaio scorso, spesso ci troviamo di fronte a concittadini che ci accusano, più o meno apertamente, di essere stati la causa del blocco delle pratiche edilizie e degli uffici comunali. Ci giungono voci che ci criticano per aver determinato la paralisi degli uffici comunali.

A questi cittadini e a tutti coloro che la pensano allo stesso modo, vogliamo ricordare che abbiamo lottato per oltre 10 anni per iniziare ad ottenere giustizia, perché non abbiamo mai voluto scendere a “patti” col “potere” e per questo nostro atteggiamento abbiamo subito, negli anni, soprusi e danni, personali, morali e di immagine.

Eppure non possiamo dimenticare che nel corso degli anni tante persone ci invogliavano ad andare avanti, pur rimanendosene, per loro comodità, nell’ombra.

Oggi, invece, tutti si sentono in diritto di parlare e di esprimere opinioni e non manca chi, con una oculata speculazione, sfrutta a proprio vantaggio i risultati che solo NOI, con tanta sofferenza e con tanto impegno abbiamo ottenuto.

Il Comune sapeva da anni del processo contro il Responsabile del settore e sapeva dal 2018 della sua condanna in primo grado, da noi stessi comunicata; ha avuto tutto il tempo per programmare la sua sospensione e soprattutto la sua sostituzione, per impedire la paralisi che invece oggi si è determinata.

Questa situazione non è certo colpa nostra.

Chiediamoci e chiedetevi piuttosto perché il Comune ha deciso di temporeggiare, di non adottare provvedimenti, di mantenere la stessa persona allo stesso posto per tutto questo tempo, sperando forse di non doverlo rimuovere mai, di non nominare un nuovo responsabile?

Noi crediamo di avere già le risposte.

Ma è nostro diritto pretendere che a risponderci siano gli organi competenti e che essi stessi provvedano a risolvere immediatamente la situazione che , con il loro comportamento, hanno contribuito a creare”.