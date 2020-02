Agerola, dirigente comunale condannato: pratiche edilizie bloccate. E volano assurde accuse

Agerola. La condanna del dirigente comunale ha prodotto un effetto indesiderato per quanto riguarda le pratiche edilizie: difatti, queste si sono praticamente bloccate, visto che l’amministrazione non ha ancora provveduto ad incaricare un altro professionista per il ruolo di responsabile ufficio tecnico.

Giovanni Milano, come rivelammo settimane fa, è stato declassato e trasferito all’ufficio di un altro settore. Questo ha ricevuto una condanna dal Tribunale di Torre Annunziata, dopo una lotta legale durata dieci anni e partita dalle denunce di Antonio Battimelli e Anna Acampora, costituitisi parte civile contro il dirigente.

Come detto, la condanna ha fatto sì che tutte le pratiche edilizie comunali siano state bloccate, o quantomeno ci sia un ritardo rilevante. I colleghi di Metropolis, inoltre, hanno pubblicato una lettera firmata proprio famiglia Battimelli-Acampora, in cui si legge come alcuni abbiano persino accusato la famiglia in questione a causa dei problemi legati alle pratiche.

“Spesso ci troviamo a far fronte a cittadini che ci accusano, più o meno apertamente, di essere stati la

causa del blocco delle pratiche edilizie e degli uffici comunali – si legge- Ci giungono voci che ci criticano per aver determinato la paralisi degli uffici comunali.

A questi cittadini e a tutti coloro che la pensano allo stesso modo, vogliamo ricordare che abbiamo lottato per oltre 10 anni per iniziare ad ottenere giustizia, perché non abbiamo mai voluto scendere a “patti” col “potere” e per questo nostro atteggiamento abbiamo subito, negli anni, soprusi e danni, personali, morali e di immagine. Eppure non possiamo dimenticare che nel corso degli anni tante persone ci invogliavano ad andare avanti, pur rimanendosene, per loro comodità, nell’ombra.

Oggi, invece, tutti si sentono in diritto di parlare e di esprimere opinioni e non manca chi, con oculata speculazione, sfrutta i vantaggi che solo noi con tanta sofferenza e impegno abbiamo ottenuto”.