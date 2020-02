Afragola. Virale la foto delle nuvole al tramonto che formano il volto di Gesù

Afragola. E’ diventata virale sui social una foto scattata in Via Saggese da Berenice Tremiterra. Nell’immagine si vede il tramonto della giornata di ieri, 12 febbraio, e la forma delle nuvole a molti ricorda il volto di Gesù. Tantissimi fedeli hanno interpretato questa singolare immagine come un segno. L’autrice dello scatto ha dichiarato di leggere in quella immagine un messaggio d’amore per gli uomini. Indubbiamente ci saranno molti che in quelle nuvole non vedranno nulla ma, guardando bene, non si può negare che davvero l’agglomerato di nubi forma un volto molto simile a quello di Gesù.