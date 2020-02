Abusivismo nel settore extralberghiero. L’Associazione Atex scrive ai sindaci della Penisola Sorrentina, di Positano, Capri ed Anacapri

In relazione agli ultimi dati sull’abusivismo nel settore Extralberghiero, l’Associazione Atex ha scritto ai Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina, di Positano, di Capri e di Anacapri per avviare subito un tavolo sulla lotta all’abusivismo e alla regolamentazione del settore Extralberghiero.

Ecco la lettera inviata:

Gentile sindaco, portiamo alla Sua attenzione un dato veramente preoccupante. Nel 2019 gli italiani hanno pubblicato su Airbnb circa 415mila annunci, per un totale di 1,8 milioni di posti letto. Ma quasi un posto letto su due non fa parte della ricettività ufficiale: le sistemazioni regolarmente registrate – tra alloggi in affitto e bed & breakfast – sono infatti solo 950mila in appena 135mila esercizi, circa la metà del totale messo a disposizione sul portale. Questi dati sono elaborati da un’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze. Purtroppo potremmo aggiungere che sono numeri noti.

Nonostante a tutti sia chiaro questo fenomeno di abusivismo devastante, non si prendono provvedimenti né per avviare una strategia di controlli a tappeto né per definire leggi e norme che regolamentino il nostro settore. Da mesi e mesi evidenziamo che la lotta all’abusivismo e la regolamentazione del settore Extralberghiero sono priorità assolute da affrontare per evitare il collasso del sistema ricettivo. Servono leggi nazionali e regionali. Servono disposizioni comunali. Purtroppo al momento non si intravedono azioni immediate e concrete per affrontare questi problemi

Atex Le chiede di affrontare questo argomento senza esitazioni, convocando un incontro urgente finalizzato ad affrontare queste tematiche per individuare quali soluzioni prendere. La nostra disponibilità sarà massima per sconfiggere coloro che non sono in regola e per regolamentare il nostro settore.

Sergio Fedele – Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri

Graziano D’Esposito – Presidente Atex Isola di Capri