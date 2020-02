5STELLE IN PIAZZA DI NUOVO PER RECUPERARE CONSENSI E DIFENDERE LE RIFORME

“Noi vogliamo uno Stato in cui gli onesti vanno avanti e i furbi no. La giustizia nel nostro Paese significa tutelare chi si comporta correttamente. E dopo tanti ministri opportunisti finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d’un pezzo e dobbiamo difendere la riforma della prescrizione che dice una sola cosa: non esistono scorciatoie per chi vuole fare il furbo”. Lo dice Luigi Di Maio chiamando sul palco della piazza M5S il ministro Alfonso Bonafede.

“Noi siamo qui non contro qualcuno, noi siamo qui per rivendicare il diritto ad essere il M5S. La piazza di oggi va oltre il tema della vitalizi, siamo qui per dire che l’unico privilegio che deve avere un parlamentare è essere portavoce dei cittadini. Il M5S è cresciuto, non cedendo mai alle provocazioni perché cedendo a queste si fa solo il gioco dei provocatori. Noi andiamo avanti con i nostri valori”. Lo dice Alfonso Bonafede dal palco della piazza M5S.

Intanto il capo politico del M5S Vito Crimi, ospite de “L’intervista di Maria Latella” su Sky TG24, ribadisce: ‘Non ci sono alternative a Conte bis’.