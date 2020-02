La Folgore Massa tra 2 giorni sarà impegnata in una partita importantissima in cui sarà vietato sbagliare. Dopo la battuta di arresto in campionato contro il Casarano e la brutta sconfitta all’andata di Coppa Italia contro il Letojanni, è tempo di riscatto. Mercoledì 12 febbraio alle 20, la squadra di Nicola Esposito ospiterà i siciliani al Palatigliana per il ritorno di Coppa Italia e, per l’occasione, il Comune di Piano di Sorrento ha concesso loro uno spazio per un grande manifesto per pubblicizzare la partita. I ragazzi sono carichi ed invitano gli spettatori a riempire il palazzetto per sostenerli!