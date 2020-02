Uno straordinario Massa Lubrense, al Cerulli, asfalta lo Stabia Friends con un risultato di 6-1, mantenendosi a 10 punti di distanza sulla Barrese, con la quale si sfiderà nel prossimo turno. La squadra di Russo, dopo la prima mezz’ora, era già sul 3-0 grazie a Balducelli, Volpe e Nico Vanacore e termina il primo tempo in attacco. All’inizio della ripresa è sempre il Massa Lubrense a fare la partita e, a finalizzare 3 gol in cinque minuti, sono Cristian Vanacore, Nico Vanacore e Marino. Tutto facile dunque per il portiere neroazurro, tirato in causa solo nel tiro di Inserra al 78′ sul quale nulla può.